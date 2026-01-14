Registró El Vergel mínima de -9.2°C, según Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el reporte de las temperaturas registradas en la Entidad (°C máx/min):

Chihuahua 15.7/-0.2, Juárez 17.9/3.3, Ahumada 15.5/-4.2, Janos 17.3/-5, Nuevo Casas Grandes 15/0.2, Madera 14.7/-3.9, Temósachi 18.2/-6.5, Cuauhtémoc 14.6/-2.8, Majalca 12.6/-6.6, Ojinaga 15.7/1.1, Delicias 15/2.4, Camargo 15/1, Jiménez 13.1/-0.3, Parral 13/4, Balleza 16/1, Basaseachi 14/-5.2, San Juanito 13.8/-6, Creel 14.1/-4.9, Maguarichi 19.6/7, Chínipas 28.8/4.6, Urique 27.3/14.2, Guachochi 13.3/-5, Chinatú 15.2/-2.7, El Vergel 11.5/-9.2. Lluvias (mm): Majalca 9.8, El Vergel 9.8, Guachochi 0.2.

Para este miércoles 14 el frente frío número 28 y su masa de aire polar asociada sobre el norte y noreste de México en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente muy frío por la mañana, de fresco a templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a mayormente despejado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, suroeste y sureste, incluye: Juárez, Ahumada y Palomas; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Buenaventura, Temósachi, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Saucillo, Camargo, La Cruz, Coyame y Manuel Benavides.

Sin lluvias.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 16, Juárez 17, Janos 18, Madera 15, Temósachi 17, Cuauhtémoc 14, Ojinaga 19, Delicias 19, Camargo 19, Jiménez 18, Parral 16, Creel 14, Chínipas 30, Guachochi 14, El Vergel 13.