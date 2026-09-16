Claudia Sheinbaum da su segundo Grito de Independencia desde Palacio Nacional

Frente a miles de personas que abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su segundo Grito de Independencia desde el balcón principal en Palacio Nacional.

Más de 180 mil personas se congregaron en el primer cuadro de la capital para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que Intocable hizo una pausa a su espectáculo, en punto de las 23:00 horas la Presidenta apareció acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, para, posteriormente, recibir la bandera de México de la escolta del Colegio Militar.

Durante su arenga, Sheinbaum Pardo lanzó una serie de “vivas” para después hacer sonar la Campana de Dolores, ondear el lábaro patrio y entonar el himno nacional.