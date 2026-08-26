Despliega FDZS operativo de búsqueda y rastreo en Jiménez y Villa López

En conjunto con la CEAVE, AEI y el Colectivo 10 de octubre

Como parte de las acciones permanentes para localizar a personas que cuentan con reporte de ausencia, la Fiscalía de Distrito Zona Sur implementó un operativo de búsqueda en la comunidad de San Luis, en el municipio de Villa López, así como en distintos puntos de la carretera Jiménez–Villa López.

Participaron agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, además, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y familiares de personas desaparecidas del Colectivo “10 de octubre”.

Durante la intervención se realizaron recorridos pedestres y vehiculares por caminos, brechas y diversos puntos de interés, con el propósito de localizar indicios o evidencias que contribuyan al avance de las carpetas de investigación relacionadas con personas ausentes.

Las diligencias culminaron sin el registro de hallazgos relevantes, por lo que esta representación social continúa con las investigaciones de campo y gabinete para robustecer y esclarecer casos de desaparición.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones de búsqueda de personas de manera permanente y coordinada, brindando acompañamiento integral a las familias durante estos procesos.