Senasica reporta 58 contagios activos por gusano barrenador en Chihuahua

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer que existen 58 casos activos de gusano barrenador en el estado, la cifra de contagio se mantiene a la baja.
Los contagios por municipio se desglosan de la siguiente manera:
- Aldama 2 (equino y canino)
- Allende 2 (bovino)
- Balleza 5 (bovino)
- Carichi 1 (bovino)
- Chihuahua 2 (bovino)
- Coronado 2 (bovino)
- Cusihuiriachi 1 (bovino)
- Delicias 3 (dos bovinos y 1 canino)
- El Tule 2 (dos bovinos y 1 canino)
- Guerrero 1 (bovino)
- Huejotitan 1 (bovino)
- Jimenez 3 (dos bovinos y 1 suino)
- Juárez 1 (Canino)
- López 2 (bovino y equino)
- Matachi 1 (bovino)
- Matamoros 6 (bovinos)
- Meoqui 1 (ovino)
- Rosales 4 (3 bovino y 1 ovino)
- Rosario 1 (bovino)
- San Francisco de Borja 3 (bovinos)
- Santa Barbara 6 (bovinos)
- Satevo 2 (bovinos)
- Saucillo 2 (caninos)