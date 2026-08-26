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Senasica reporta 58 contagios activos por gusano barrenador en Chihuahua

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer que existen 58 casos activos de gusano barrenador en el estado, la cifra de contagio se mantiene a la baja.

Los contagios por municipio se desglosan de la siguiente manera:

  • Aldama 2 (equino y canino)
  • Allende 2 (bovino)
  • Balleza 5 (bovino)
  • Carichi 1 (bovino)
  • Chihuahua 2 (bovino)
  • Coronado 2 (bovino)
  • Cusihuiriachi 1 (bovino)
  • Delicias 3 (dos bovinos y 1 canino)
  • El Tule 2 (dos bovinos y 1 canino)
  • Guerrero 1 (bovino)
  • Huejotitan 1 (bovino)
  • Jimenez 3 (dos bovinos y 1 suino)
  • Juárez 1 (Canino)
  • López 2 (bovino y equino)
  • Matachi 1 (bovino)
  • Matamoros 6 (bovinos)
  • Meoqui 1 (ovino)
  • Rosales 4 (3 bovino y 1 ovino)
  • Rosario 1 (bovino)
  • San Francisco de Borja 3 (bovinos)
  • Santa Barbara 6 (bovinos)
  • Satevo 2 (bovinos)
  • Saucillo 2 (caninos)

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