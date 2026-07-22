Regidora Nina García encabeza sesión de Cabildo; toman protesta a consejeros ciudadanos

La regidora Nina García presidió este miércoles la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, en ausencia del alcalde, quien solicitó permiso a la Secretaría del Ayuntamiento para ausentarse de los trabajos.

Durante la sesión se desahogaron los 11 puntos contemplados en el orden del día, entre ellos la toma de protesta de las dos consejerías vacantes que se integran al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Chihuahua.

Asimismo, las y los integrantes del Cabildo aprobaron diversos dictámenes en materia de desarrollo urbano, con los que se dará continuidad a distintos trámites y proyectos relacionados con el crecimiento ordenado de la ciudad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Ayuntamiento también aprobó modificar la fecha de la sesión solemne en la que se entregará el Premio Agustín Melgar 2026, la cual quedó programada para el jueves 20 de agosto a las 11:00 horas en el Salón de Cabildo.