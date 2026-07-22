Con tranquilidad, era inminente plaga de gusano barrenador: UGRCH ante segundo caso positivo

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes, señaló que ante la confirmación del segundo caso por gusano barrenador, se sigue reforzando las tareas de protección de ganado.

“Yo lo tomo con tranquilidad, obviamente les comento que es inminente lo de la plaga va avanzar, estamos trabajando con la gente con un trato positivo empezamos con las brigadas en el ganado y ya que son acciones que estamos tomando coordinación con el gobierno federal”, comentó.

En este sentido destacó que se han dado algunos cursos gratis para los ganaderos de la mano del gobierno federal, además de hacer unos tips para recolección de larvas con el fin de dar un control al problema actual.

Se dice que el segundo caso de gusano barrenador presentó también en un municipio del sur del estado y se está en espera de confirmar si realmente ocurrió en Coronado.