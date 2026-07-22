Distribuidor Vial Fuerza Aérea-Aldama alcanza 96% de avance; Municipio afina detalles finales

El director de Obras Públicas del Municipio, Carlos Rivas Martínez, informó que el Distribuidor Vial Fuerza Aérea-Carretera a Aldama registra un avance del 96 por ciento, por lo que actualmente los trabajos se concentran en los acabados finales y señalización de la obra.

El funcionario explicó que las recientes lluvias ocasionaron un ligero retraso en algunas actividades, principalmente en la pintura de los carriles, debido a que el pavimento debe encontrarse completamente seco para aplicar la señalización horizontal.

“Ya estamos en los detalles finales. Ahorita estamos pintando los carriles, aunque la lluvia nos atrasó un poco porque no podemos pintar mientras la carpeta asfáltica esté húmeda”, señaló.

Precisó que además de la pintura vial, las cuadrillas realizan labores de limpieza general y la construcción de una banqueta en el sentido Aldama-Chihuahua, a la altura de la rotonda, trabajos que forman parte de la etapa final del proyecto.

Rivas Martínez también dio a conocer el avance de otras obras estratégicas que ejecuta el Gobierno Municipal en la capital. Indicó que la construcción de la vialidad en la zona de 90 Industrias presenta un progreso del 84 por ciento, mientras que la gaza Deíz registra un avance del 31 por ciento.

El director de Obras aseguró que los proyectos continúan desarrollándose conforme a la programación establecida y reiteró que las condiciones climáticas únicamente han generado ajustes menores en algunas actividades que requieren superficies completamente secas para su ejecución.