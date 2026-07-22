Con más huevos, Fermín Ordóñez y estructura de Movimiento Territorial del PRI apoyan a familias de la colonia Paso del Norte

Con el objetivo de apoyar a las familias de la ciudad que más lo necesitan, el dirigente estatal de Movimiento Territorial del PRI, Fermín Ordóñez, realizó la entrega de más carteras de huevo.

En compañía del dirigente de MT en el municipio de Chihuahua, Martín Enríquez, el líder estatal de ese organismo priista entregó decenas de carteras de huevo a familias de la colonia Paso del Norte.

Dicha actividad encabezada por Ordóñez Arana comenzó el viernes pasado en las colonias Praderas y Valles del Sur, misma que será replicada en otras colonias de Chihuahua capital.