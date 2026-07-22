Invitan a Super Bombero; juegos para elementos de seguridad en Plaza de Armas

Alejandra Villalobos Palacio, Directora de Gestión Turística del Estado, Liliana Aranzola Campos, Presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) y Ana Karen Valdéz Orozco Directora de CEDIPOL presentaron la 3era edición de Juegos para elementos de Seguridad Pública y elementos de federación.

Será este próximo viernes a las 5 de la tarde en donde elementos de seguridad de bomberos a través de Cedipol desarrollarán otras actividades.

La disciplina super bombero se basa en las acciones que se realizan en incendios, el que haga el mejor tiempo ganará, se presentarán las habilidades con las que cuentan, además de realizarse en el Barrio Mágico será un momento de atracción familiar.

Por su parte la líder de Cocentro señaló que es un orgullo sumarse a los juegos de elementos de seguridad, reconociendo el efuerzo de quienes trabajan por la seguridad con las competencias más importantes.

Se espera la inscripción de 200 elementos de diferentes municipios del estado por lo cual se darán incentivos o premios a los ganadores del 24 al 26 de julio.