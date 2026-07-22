Docente de FCQ-UACH investiga calidad del agua para riego en el centro-sur del estado

Uno de los proyectos beneficiados por la convocatoria “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2026”.

Con el objetivo de contar con información actualizada sobre la calidad microbiológica del agua utilizada en la agricultura en la región centro-sur del estado, que pueda apoyar a la toma de decisiones de productores, autoridades y organismos responsables de la gestión del recurso hídrico, la Dra. María Carmen Elizabeth Delgado Gardea, docente de la UACH realiza una investigación científica para analizar el líquido.

Es importante destacar que este proyecto resultó ganador en la convocatoria “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2026”, programa de la Universidad Autónoma de Chihuahua que destina recursos para el impulso de proyectos científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales enfocados en atender problemáticas prioritarias del estado de Chihuahua.

La investigadora explicó que este proyecto permitirá identificar posibles riesgos para la salud pública y la inocuidad alimentaria, considerando los parámetros establecidos en la legislación sanitaria vigente. La investigación contempla la detección de microorganismos indicadores de contaminación fecal, así como contaminantes emergentes como Giardia lamblia y la toxina Microcistina-LR.

Actualmente, la investigación se encuentra en la etapa de aprobación y establecimiento de la metodología y planeación del muestreo en los puntos estratégicos de la región. Además, se fortalecen capacidades analíticas especializadas en la Facultad de Ciencias Químicas para la detección de estos contaminantes mediante técnicas microbiológicas, moleculares e inmunoenzimáticas.

Adicionalmente, este análisis es de gran importancia para fortalecer la vigilancia sanitaria del agua especializada que oferta la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua hacia la comunidad de Chihuahua y el norte del país, así como la formación de recursos humanos especializados.

La Dra. Delgado Gardea señaló que este proyecto refleja el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la generación de conocimiento científico de impacto regional y con la protección de un recurso tan valioso como el agua, fundamental para la salud, la producción de alimentos y el desarrollo sostenible de nuestro estado.

“Ser reconocida por esta investigación representa una gran satisfacción personal y profesional. Más allá del reconocimiento académico, constituye una oportunidad para visibilizar la importancia de la investigación aplicada en la solución de problemas reales que afectan a nuestra sociedad”, expresó.