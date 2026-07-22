Apoya Estado a San Fco. del Oro tras caso de gusano barrenador, preocupación en sector ganadero: edil

Jorge Salcido Sáenz, alcalde de San Francisco del Oro señaló que ante el caso de gusano barrenador que se confirmó en la región, el sector ganadero se encuentra preocupado.

No obstante, con las brigadas que se instalaron por parte del Gobierno del Estado se está recuperando la confianza de que la plaga se podrá contener y que únicamente se reporte el caso inicial.

El edil recordó que el caso se detectó en un bovino de un rancho ubicado en la comunidad de El Corujo y destacó que desde el momento en que se reportó el hallazgo se aplicaron acciones de limpieza y desinfección de animales.

“Esperemos que no haya más, que ahí se detenga, pero de que se está previniendo, se está trabajando. Lo estamos haciendo ya en todas las comunidades rurales y en la cabecera municipal”.