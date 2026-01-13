Regalo de petróleo a la dictadura cubana es el doble de lo que destinan a Chihuahua: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, indicó que el gobierno de Morena ha regalado 3 mil millones de dólares a la dictadura cubana, lo que corresponde al doble de las aportaciones federales para el estado de Chihuahua.

“Se trata de 54 mil millones de pesos regalados a la peor de las dictaduras, cuando a Chihuahua entrega 30 mil millones en aportaciones federales, que se deben repartir entre los 67 municipios”, declaró.

Francisco Sánchez señaló que estos 54 mil millones de pesos regalados a la dictadura comunista equivalen a la construcción y equipación de 50 hospitales, la construcción de 2 mil km de carreteras o la construcción de 2 mil escuelas dignas.

El legislador chihuahuense calificó esto como un acto de traición a la patria, al regalar los recursos de los mexicanos a la dictadura mientras a los chihuahuenses se les niegan los recursos.