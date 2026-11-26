Tras el multihomicidio registrado en el Yonke 48, ubicado en la colonia Camino Real, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que se analizan nuevas estrategias de inteligencia y acciones para reforzar la presencia policiaca en distintos sectores de Chihuahua, con la participación de todas las corporaciones de seguridad.

El comisario indicó que durante la reunión de seguridad realizada la tarde del miércoles estuvo presente el alcalde suplente René Chavira, donde se abordaron los hechos violentos registrados recientemente en la capital, así como las acciones que deberán implementarse para fortalecer la vigilancia y prevenir nuevos ataques. Señaló que, por el momento, existe información relacionada con el caso que no puede ser compartida, debido a que se encuentra bajo análisis de las autoridades.

Respecto a una posible clausura del establecimiento donde ocurrió el ataque armado, Salas explicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar las acciones sobre el inmueble, al tratarse de una escena donde varias personas perdieron la vida.

Asimismo, adelantó que se analiza retomar e intensificar los operativos de revisión en yonkes, particularmente en la zona donde ocurrió el multihomicidio, además de reforzar inspecciones a motocicletas y vehículos. Para ello, se evalúa la disponibilidad de personal de distintas corporaciones que permita ampliar los recorridos y revisiones en establecimientos de la ciudad.

“Estamos trabajando, ayer salimos tarde de la reunión de seguridad y no lo vamos a soltar”, expresó el director de la DSPM, quien afirmó que las corporaciones continuarán colaborando con la Fiscalía para esclarecer los homicidios, sin descuidar la vigilancia y prevención de delitos patrimoniales, como robos, en la capital.

El ataque ocurrido en el Yonke 48, en la colonia Camino Real, dejó inicialmente tres personas sin vida en el lugar y una cuarta víctima falleció posteriormente en el hospital, elevando a cuatro el saldo mortal de este hecho violento.