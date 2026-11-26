El secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Omar Holguín y el presidente del Consejo Estatal, Hugo González, exigieron a la Fiscalía General del Estado que investigue lo dicho en el reportaje publicado por el New York Times, en donde el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Zuany, afirmó que recibió dinero de cárteles del crimen organizado para la campaña de la hoy gobernadora Maru Campos en 2021.

“Zuany pudiera convertirse en el García Luna de Chihuahua”, aseveró Holguín, quien consideró “sumamente grave” la acusación de Zuany y calificó de “hipócritas” a los panistas.

Mientras que Hugo González exigió que la gobernadora Maru Campos pida licencia, “ya que se dice que hubo desvío de recursos del crimen organizado para la campaña del PAN en el 2021. Entonces, no queremos dejar pasar eso. Nosotros vamos a ser muy puntuales y exigir que se lleve a cabo una investigación total ahí en la Fiscalía del Estado. Y hacemos un llamado que, por congruencia, la gobernadora María Eugenia Campos debe pedir licencia para que se puedan llevar a cabo las investigaciones, que haya congruencia, así como lo han dicho muchos con nosotros”.

“Nosotros les ponemos el ejemplo. El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pidió licencia para que se llevaran las investigaciones y está bajo investigación. Entonces, ahorita nosotros exigimos muy puntualmente que la gobernadora pida licencia para que se lleven a cabo esas investigaciones. No queremos prejuzgar, pero sí creemos que deben llevarse a cabo las investigaciones y deslindarse las responsabilidades que se tengan que deslindar”, resaltó Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena.