El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco presentó la ponencia: “Evolución analítica: transición hacia la inteligencia de datos”, en la Convención y Expo ANEAS Querétaro 2026.

El funcionario compartió los avances de Chihuahua en la modernización de los procesos de gestión y el aprovechamiento de la información, para fortalecer el desempeño de los organismos operadores de agua.

Este encuentro nacional del sector hídrico es un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre representantes de los ámbitos público, privado, académico y social, enfocado en impulsar soluciones innovadoras ante los desafíos del agua en México.

En su exposición, el director de JCAS explicó la evolución de las herramientas de seguimiento y evaluación, así como la implementación de la plataforma Power BI, que actualmente tiene presencia en 15 de las 49 juntas operadoras del estado.

Dijo que esta herramienta permite consultar y comparar indicadores operativos, comerciales y financieros, además de generar reportes dinámicos que facilitan el análisis y la toma de decisiones.

En el evento, la JCAS contó con un módulo en el que expuso el proyecto de cosechas de agua que se implementa en la Sierra Tarahumara, para dar el acceso al vital líquido mediante sistemas de captación pluvial, a las familias que enfrentan mayores dificultades para contar con este recurso.

Mata Carrasco fue moderador en el conversatorio “Profesionalizando el futuro del agua”, donde especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey y el IHE, dialogaron sobre los retos y oportunidades para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del sector hídrico.

La participación de la JCAS en la Convención y Expo ANEAS 2026 fortalece la vinculación con organismos e instituciones del ramo, comparte las experiencias de Chihuahua y contribuye al intercambio de conocimientos para mejorar la gestión del agua en beneficio de la población.