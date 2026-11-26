La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FACIATEC-UACH) inauguró su XXXV Seminario de Investigación, un espacio académico dedicado a la difusión del conocimiento científico y tecnológico, que reunió a estudiantes de posgrado para compartir los avances y resultados de sus proyectos de investigación.

El director de dicha unidad académica, Dr. Ricardo Aarón González Aldana, en su mensaje, destacó la importancia económica así como la pertinencia de la producción de manzana en la región de Cuauhtémoc, la cual es considerada un referente nacional en esta actividad.

Asimismo, destacó la relación entre la Universidad, el sector productivo y los distintos órdenes de gobierno, con énfasis en la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo entre investigadores, estudiantes y productores, así como incorporar la experiencia del sector agrícola en el desarrollo de proyectos académicos y de tesis.

Durante el encuentro, estudiantes de Maestría y Doctorado en Ciencias Hortofrutícolas presentaron los avances y resultados de sus investigaciones mediante ponencias y carteles científicos, con temas relacionados con la producción agrícola, biotecnología, sostenibilidad, manejo de recursos naturales e innovación hortofrutícola.

A través de este seminario, la FACIATEC impulsa la vinculación entre la investigación científica y las actividades productivas de la región, además de promover alianzas estratégicas que permitan transformar el conocimiento generado en la Universidad en soluciones prácticas para el campo chihuahuense.