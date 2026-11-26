El subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre Aguilera dio a conocer, que según el parte que elaboró la Guardia Nacional, la responsabilidad del accidente ocurrido ayer por la noche en la vía corta a Parral recaería sobre el conductor del tractocamión.

Aparentemente el tractocamión estaba detenido en el camino, a la altura del kilómetro 11, sin ningún tipo de señalamientos, lo que provocó que el camión que trasladaba a trabajadores de una maquila se impactara en la parte trasera del vehículo.

Ambos vehículos contaban con póliza de seguro y sus papeles en regla, los daños y gastos médicos correrán por cuenta del seguro del tractocamión.

El camión de transporte de personal trasladaba a trabajadores desde Satevó a una maquiladora del Parque Industrial Bafar; el conductor responsable se encuentra detenido.