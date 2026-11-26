El secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Omar Holguín, expresó que las expresiones de disidencia de algunos morenistas en contra de Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la 4T, son “voces aisladas” y “casos mínimos”.
“Nosotros en nuestro carácter de dirigentes tenemos el impedimento de calificar a otros compañeros que pudiesen estar incurriendo en faltas, en infracciones o violaciones a nuestros documentos básicos, nuestro estatuto. Lo hacemos por esa cuestión estatutaria, pero también por una cuestión política que no nos interesa generar polémica sobre este tipo de situaciones”, declaró Holguín.
Sin embargo, reconoció que “existen compañeros que han expresado posiciones de inconformidad, de disidencia, son muy pocos, son casos mínimos realmente a nivel estatal, nosotros consideramos que no han tenido eco, no han tenido impacto en las militancias, digamos que son voces aisladas y que luego la derecha pues los alienta, o los azuza para que sigan haciendo esta labor y debilitar a nuestro movimiento”.
Y añadió que “por eso nosotros preferimos no polemizar en este tipo de asuntos. Nada más, sí nos interesa hacer un llamado a aquellas compañeras, compañeros disidentes, a que manifiesten sus expresiones, sus opiniones, pero en apego a nuestro estatuto, donde claramente se prohíbe ventilar diferencias, conflictos internos de manera pública y descalificar”.