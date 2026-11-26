El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que con el incremento al salario mínimo sepultará a varias micro, pequeñas y medianas (MIPYMES) empresas si llega a darse de 10 a 12% más, asegura que se suma al llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en que se suba solo el 6%.

“Sin lugar a dudas, lo que estamos esperando es que sean muy conscientes porque sí, de repente se oye que quieren aumentar el 10% o el 12% y creo que eso acabaría de sepultar a muchas micro y pequeñas empresas si se incrementa a tal grado el salario mínimo al seguro social incrementaron al 8% con prestaciones es mucho para nosotros al 6% creo que sería algo relativamente justo siempre buscando no perder en la competitividad de los salarios”, comentó.

Asegura que el incremento a este salario mínimo impactará aún más en el precio de los alimentos, lo cual sería complicado, las principales afectadas serán las empresas pequeñas

“Muchas empresas, por ejemplo, muchos restaurantes, lo que sé es que están al borde del del colapso por los costos que están teniendo y que en realidad están casi casi a un empujoncito de cerrar las operaciones, entonces si es este, si es complicado que cualquier incremento, cualquier situación, porque volvemos a lo mismo, es que se junta todo, ¿verdad? Está aguantando reducir dos días, digo dos horas de la jornada laboral y no están incrementando o buscando incrementar algo más fuera de la proporción y luego no hay financiamiento, luego no hay ningún apoyo”, comentó.

En este sentido expusó que es momento de mejorar las condiciones para las empresas con el fin de que sobrevivan, ya que con este incremento se corren muchos riesgos.