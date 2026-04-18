Refuerzan despliegue en zona noroeste; inhabilita SSPE sistemas de videovigilancia irregulares

Como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre la continuidad del despliegue operativo en los municipios de Gran Morelos, Belisario Domínguez y localidades cercanas, considerados puntos estratégicos para la detección y localización de objetivos prioritarios, de acuerdo con labores de inteligencia policial.

Este operativo actualmente se encuentra desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), donde los elementos llevaron a cabo recorridos de reforzamiento táctico, reconocimiento territorial, así como acercamientos y entrevistas ciudadanas.

Como resultado de estas acciones, se logró la localización de sistemas de videovigilancia instalados de manera irregular en las comunidades de Santo Toribio y Buena Vista, los cuales fueron inhabilitados por los elementos, y cuyo uso por parte de grupos delictivos servía presuntamente para monitorear posibles movimientos de autoridades.

El despliegue, conformado por la célula de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), abarcó recorridos en comunidades como Carretas, Buena Vista, Santa Cruz, Tres Ojitos, Santo Toribio, La Esperanza, La Paz, Ciénega de Loya, San Cayetano, entre otras, fortaleciendo la presencia policial en la región.

Cabe destacar que el operativo contó con el apoyo del equipo táctico de Drones de la SSPE, quienes realizaron labores de vigilancia aérea, generando inteligencia operativa que permitió ampliar la cobertura y eficacia de las acciones de seguridad en la zona.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para reforzar la presencia institucional y debilitar las capacidades operativas de los generadores de violencia, porque con seguridad damos resultados.