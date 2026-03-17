Refuerza UACH vínculo con estudiantes al entregar presupuesto a Sociedades de Alumnos

Con el propósito de fortalecer la participación estudiantil, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó la entrega formal del presupuesto destinado a las Sociedades de Alumnos de las 15 facultades que integran la institución.

El rector de la UACH, M.D. Luis Alfonso Rivera Campos, encabezó la entrega del recurso y destacó que este apoyo permitirá impulsar actividades académicas, culturales, deportivas y de representación estudiantil, además de fomentar una mayor participación del alumnado en la vida universitaria.

Durante el encuentro se destacó el papel que desempeñan las Sociedades de Alumnos como espacios de organización y liderazgo que contribuyen a la formación integral de las y los estudiantes.

Por su parte, la Lic. Leslie Jara Solís, coordinadora de Enlace Universitario, señaló que esta reunión también representa una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes ejercen el liderazgo estudiantil y fortalecer el vínculo con las autoridades universitarias.