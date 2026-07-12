Harry Kane ya piensa en Argentina: ‘Será un partido muy especial y otro gran desafío’

Inglaterra dejó atrás la exigente victoria sobre Noruega y ya tiene la mira puesta en uno de los partidos con mayor carga histórica del futbol mundial. Después de sellar el pase a las Semifinales del Mundial 2026, Harry Kane reconoció el esfuerzo realizado por los Three Lions y anticipó el choque frente a Argentina.

El capitán inglés destacó las difíciles condiciones en las que su selección consiguió la clasificación, pero también recordó que el siguiente compromiso será especial por la rivalidad que existe entre ambos países, una de las más intensas en la historia de las Copas del Mundo.

¿Qué dijo Harry Kane tras clasificar a las Semifinales del Mundial?

A través de sus redes sociales, Kane compartió un mensaje de agradecimiento a la afición y destacó el carácter que mostró Inglaterra para conseguir el boleto a las Semifinales.

“La mañana después de otra gran victoria de Inglaterra, que nos clasifica a las Semifinales. No podría estar más orgulloso del equipo. Fue un partido muy complicado ante un rival realmente bueno.”

Recapping a special night. Memories we won’t forget! Let’s keep this going – see you on Wednesday 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/QJD1A0DHZd — Harry Kane (@HKane) July 12, 2026

El atacante del Bayern Múnich también hizo énfasis en las condiciones climáticas que enfrentaron durante el encuentro y en la fortaleza mental del grupo.

“Hizo mucho calor, hubo mucha humedad y fue una auténtica batalla. Los muchachos tuvieron que sacar fuerzas una vez más y encontrar algo muy dentro de ellos para conseguir el pase. De eso se trata el futbol. No siempre es bonito, pero encontramos la manera de ganar.”

Harry Kane reconoce la rivalidad de Inglaterra con Argentina

El goleador inglés reconoció que la celebración por el pase a la siguiente ronda quedará en el recuerdo, aunque dejó claro que el equipo ya está concentrado en el siguiente desafío.

“Otro partido para el recuerdo. Estar en el estadio con los aficionados después del encuentro fue una sensación muy especial, un recuerdo que nos acompañará para siempre. Pero, como sabemos, en el futbol todo cambia muy rápido. En unos días jugaremos la Semifinal contra Argentina, un partido muy especial y otro gran desafío.”

Finalmente, el capitán de Inglaterra aseguró que el equipo aprovechará los próximos días para recuperarse físicamente antes de enfrentar a la Albiceleste y volvió a agradecer el respaldo de los aficionados.

“Ahora toca recuperarnos, prepararnos y estamos deseando volver a salir a la cancha con el equipo. Como siempre, les agradezco todo su apoyo. Sigamos con esta aventura y espero verlos a todos en el estadio el miércoles.”

¿Cuándo y a qué hora se juega el Argentina vs Inglaterra del Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un boleto a la Final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Será un capítulo más de una de las rivalidades más emblemáticas del futbol internacional. Ambas selecciones volverán a verse las caras por primera vez desde un amistoso disputado en 2005, mientras que en Copas del Mundo escribirán un nuevo episodio de una historia marcada por duelos memorables como los de México 1986, con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona, así como los enfrentamientos de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Con información de FoxSports