Capacita INFORAJ a más 3 mil 700 litigantes sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua dio a conocer que dentro del marco del 32 aniversario del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ), se ha impulsando la profesionalización de la comunidad jurídica mediante el Curso Asincrónico sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual registró 3 mil 705 personas inscritas.

Este programa de capacitación, impartido a través de la plataforma INFORAJ Virtual (Moodle), estuvo dirigido a integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, así como a las personas operadoras del Sistema de Justicia Civil y Familiar, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre la implementación del nuevo marco normativo en la materia.

El director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, César Fernando Ramírez, destacó que la amplia participación refleja el compromiso de la comunidad jurídica con la actualización permanente y la mejora continua en la impartición de justicia, además de consolidar al INFORAJ como un referente en la formación especializada a nivel estatal y nacional.

La respuesta obtenida evidencia el interés de las y los profesionales del derecho por adquirir herramientas que contribuyan a una aplicación más eficiente y uniforme del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una de las reformas más relevantes para el sistema de justicia del país.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del INFORAJ, reafirma su compromiso con la capacitación continua, la excelencia académica y el fortalecimiento de las capacidades de quienes integran y colaboran con el sistema de justicia, en beneficio de una impartición de justicia más eficiente, profesional y cercana a la ciudadanía.