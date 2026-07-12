Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario pago que hicieron a Nueva York por su boda en Madison Square Garden

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Una semana después de la exclusiva celebración en el Madison Square Garden de Nueva York, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, confirmó que la cantante cubrió más de 160 mil dólares correspondientes al permiso especial y a los costos derivados del operativo implementado para el evento.

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario pago que hicieron a Nueva York por su boda

La ceremonia, celebrada el 3 de julio, reunió a cientos de invitados y obligó al cierre de varias calles alrededor del emblemático recinto de Manhattan, además de un importante despliegue de elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Ante las dudas sobre si el erario absorbería el gasto de las horas extra de los agentes, Mamdani aclaró que la artista ya había cubierto el importe correspondiente mediante el permiso autorizado para la celebración.

De acuerdo con el alcalde, el pago correspondió al permiso especial requerido para un evento privado de esta magnitud, el cual contempló el cierre de calles, la logística de seguridad y la respuesta de las autoridades municipales.

Aunque el monto exacto del operativo policial no ha sido revelado, el alcalde dejó entrever que el permiso cubrió los costos asociados a la organización del evento, mientras continúan las preguntas sobre si existieron gastos extraordinarios adicionales.

Una boda multimillonaria y un gesto benéfico

El costo total de la boda sigue siendo una estimación. Forbes calculó antes del evento que la celebración podría superar los 20 millones de dólares debido al alquiler del Madison Square Garden, la producción, la seguridad privada, la decoración y la logística necesaria para recibir a cientos de invitados.

Además del espectáculo que representó el enlace, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron una donación de 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones benéficas, con especial apoyo a instituciones de Nueva York y Kansas, estado donde juega el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

La boda, considerada por diversos medios estadounidenses como uno de los eventos sociales del año, convirtió durante varios días al Madison Square Garden en una de las zonas con mayor seguridad de Manhattan y volvió a demostrar el impacto económico y mediático que genera cada aparición pública de la pareja.

Con información de Quién