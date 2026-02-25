Refuerza SSPE capacitación de elementos en el sistema de justicia

En el marco del cuarto aniversario de la Fuerza Especial SWAT, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevó a cabo una conferencia titulada “Errores operativos que comprometen una investigación en audiencia”, impartida por el juez de control César Humberto Sosa, adscrito al Distrito Judicial Morelos.

La actividad formó parte de un ciclo de conferencias organizado con el objetivo de fortalecer la formación jurídica y técnica del personal operativo, reforzando la importancia del debido proceso y la correcta integración de las investigaciones.

La conferencia estuvo dirigida a elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor, instructores del Instituto Estatal de Seguridad Pública, personal de la Dirección General Jurídica, de la Dirección de Inteligencia Operativa y Análisis Táctico, así como operadores del Centro de Mando C7-iA.

Durante su intervención, el juez abordó fallas recurrentes detectadas en audiencias, entre ellas: omisiones y errores en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), falta de descripción clara o ausencia de justificación en los tiempos de intervención, entre otras.

El evento contó con la participación de la director general de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, Paulin Barraza Ortiz, y del director de Operaciones Especiales Zona Norte, Cristian Aarón Vidal Chávez, quienes destacaron la relevancia de este tipo de espacios formativos para consolidar actuaciones policiales sólidas y sostenibles ante la autoridad judicial.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso con la profesionalización permanente de su personal y el fortalecimiento del Estado de Derecho, estrategia impulsada por el Secretario Gilberto Loya.

César Humberto Sosa Pompa resaltó la importancia de mantener una coordinación constante en materia de capacitación para los elementos de la Policía del Estado, con la finalidad de que los procedimientos se realicen conforme a ley y permitan una adecuada impartición de justicia.