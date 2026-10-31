Refuerza SDR prevención del GBG con 9 mil kits y capacitación a productores

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) fortalece las acciones de prevención y vigilancia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Chihuahua, con la entrega de 9 mil kits preventivos y la capacitación de más de 6 mil productores de 36 municipios, durante el periodo de agosto a octubre de 2026.

Esta estrategia busca que las y los productores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para actuar oportunamente ante una posible presencia de esta plaga, con la identificación de heridas sospechosas, el reconocimiento de larvas y el procedimiento adecuado para tomar muestras y realizar los reportes correspondientes.

Los kits se distribuyen principalmente durante las jornadas de capacitación en las comunidades rurales, y están diseñados para facilitar la atención inicial y la notificación de casos sospechosos.

Cada paquete incluye una morralera, un tubo de ensayo con alcohol al 70 por ciento para conservar muestras, formatos para registrar los datos del animal y del predio, material informativo y una ficha de reporte, además de Negasunt para la atención de heridas.

La detección temprana y el reporte oportuno son fundamentales para fortalecer la vigilancia sanitaria y reducir los riesgos para el ganado. Por ello, se invita a las y los productores a revisar de manera constante sus animales y dar aviso inmediato ante cualquier sospecha.

Para notificar un posible caso de Gusano Barrenador del Ganado, están disponibles los siguientes medios:

•Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica): 800 751 2100

•Secretaría de Desarrollo Rural: (614) 429 3300, extensión 12559, o al (614) 516 1248

•Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP): (614) 434 1902

La SDR mantiene su acompañamiento a las y los productores chihuahuenses mediante acciones de capacitación, prevención y coordinación sanitaria para proteger la salud del hato ganadero.