Aumenta participación anticipada en elecciones de medio término en Estados Unidos

La votación anticipada en Estados Unidos registra un incremento significativo frente a los comicios de mitad de mandato anteriores, con millones de ciudadanos más que han emitido su sufragio antes del día oficial de las elecciones.

De acuerdo con un análisis de la agencia The Associated Press (AP), basado en datos de participación electoral recopilados cinco días antes de la jornada electoral, el aumento se observa particularmente en estados donde se disputan escaños reñidos para el Senado.

El comportamiento de los votantes refleja una mayor participación anticipada en distintas entidades del país, donde las contiendas legislativas han concentrado la atención de los electores. Los incrementos más notorios se presentan en territorios considerados clave para la definición de la nueva composición del Senado.

La tendencia coloca a la votación anticipada como un factor relevante en el desarrollo de las elecciones de medio término, aunque las cifras de participación previa no permiten anticipar por sí solas los resultados finales ni determinar qué partido obtendrá mayores beneficios en las urnas.