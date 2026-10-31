Todo un éxito la Segunda Carrera Verde 5K; corren por el bienestar de perros y gatos en situación de calle

Con una importante participación ciudadana y un ambiente de convivencia deportiva y solidaridad, se llevó a cabo con éxito la Segunda Carrera Verde 5K, organizada en el marco del Día Mundial de la Ecología, con el propósito de promover la actividad física y apoyar a perros y gatos en situación de calle.

La competencia se realizó este sábado 31 de octubre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, con salida en el cruce de la avenida División del Norte y calle 27, a partir de las 7:30 de la mañana, donde familias, corredores y participantes en general se sumaron a esta iniciativa que combinó el deporte con una causa social.

La convocatoria fue impulsada por la regidora del Partido Verde, Rosario Ávila García, presidenta de la Comisión de Ecología y Bienestar Animal, quien invitó a la población chihuahuense a participar mediante una inscripción solidaria, consistente en la donación de alimento para perros y gatos. Lo recaudado será destinado a albergues que atienden animales en situación de calle, así como a comunidades serranas del estado.

Durante el evento estuvieron presentes el diputado y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda, además del maestro en artes marciales Alejandro Ramírez y otras personalidades vinculadas con la promoción del deporte y el bienestar animal.

La Segunda Carrera Verde 5K cumplió con su objetivo de reunir a la comunidad en torno a una actividad deportiva con sentido social, demostrando que correr también puede convertirse en una forma de ayudar a quienes no tienen voz y necesitan del respaldo de la sociedad.