Refuerza Policía Municipal operativo “Verano Seguro” con detenciones en posesión de presunta droga

-_Estrategia con objetivo de inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad para las familias Chihuahuenses. _

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 19 de abril de 2026.–* Como parte de las estrategias de prevención y vigilancia implementadas dentro del Operativo Verano Seguro 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron diversas intervenciones en el distrito Morelos, logrando la detención de personas por su probable participación en delitos contra la salud, así como por faltas administrativas.

Durante recorridos de patrullaje preventivo, policías del Grupo Beta detuvieron a un masculino identificado como José Antonio Ch. R., en la colonia Sierra Azul, a quien se le aseguraron envoltorios transparentes los cuales contenían en su interior una sustancia cristalina y granulosa con las características similares a la droga conocida como cristal, siendo puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En una segunda intervención, elementos del Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.) realizaron la detención de un hombre identificado como Everardo L. L., en la colonia Rinconada Los Nogales, inicialmente por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; sin embargo, tras una inspección preventiva, le fueron localizados varios envoltorios transparentes los cuales en su interior contienen una sustancia cristalina y granulosa con las características similares a la droga conocida como cristal, motivo por el cual fue consignado ante el Ministerio Público.

Asimismo, policías del grupo EPE atendieron un reporte en la colonia Sol de Oriente, donde un masculino identificado como Hugo Alonso C.J., fue detenido luego de mostrar conducta agresiva contra su acompañante y los oficiales, localizándole entre sus pertenencias una sustancia con características de marihuana, por lo que también fue puesto a disposición de la Fiscalía.

_El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él._