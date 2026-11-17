Con el objetivo de reforzar el desempeño de los especialistas en Derecho, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Daniel Abraham Terrazas Parada, recibió la visita de integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, A. C.

Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la dependencia, hablaron sobre la coordinación con el objetivo de apoyar el desarrollo de las y los abogados, para una mejor procuración de justicia.

Acudieron, el actual presidente de la citada asociación, Óscar Alejandro Jasso Nevárez; así como los abogados asociados, José Elías Ramírez Nevárez; Doroteo Zeferino León Pacheco y Benjamín González Méndez.

También estuvo presente, Yadhira Monárrez, asesora de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.