Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, resaltó los acuerdos logrados durante la Comisión Política Permanente que realizó el Revolucionario Institucional el viernes pasado, en donde la posible alianza electoral con el PAN fue tema prioritario.

Medina Aguirre narró que “se aprobó en la elección de candidatos a diputados locales, de presidencias municipales, la candidatura a gobierno del estado, y sobre todo, se aprobó unanimidad la oportunidad de las alianzas”.

“Nos informa nuestro presidente estatal (Alejandro Domínguez) que se lleva un avance muy importante en las pláticas con otros partidos políticos, como Acción Nacional. Hay confianza, se tiene un trabajo realizado en territorio para que la 4T no llegue a Chihuahua”, explicó Arturo Medina.

Asimismo y respecto al conflicto interno entre la coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, Andrea Chávez y el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador de la bancada priista argumentó que “tienen hambre de poder, siempre ellos divididos con esas necedades, pero sobre todo, a nosotros ni nos va ni nos viene, a nosotros no nos interesa, nosotros estamos enfocados en el bienestar de nuestro estado, en el bienestar de Chihuahua y seguiremos trabajando”.