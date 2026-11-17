Repararán 6 mil baches en un lapso de 10 días en avenidas prioritarias, de la mano de la Subsecretaría de Movilidad y el Ayuntamiento

El Gobierno del Estado arrancó un programa emergente para reparar cerca de 6 mil baches en 10 días, en las principales avenidas de Chihuahua capital, con el fin de reparar los desperfectos ocasionados por las lluvias registradas en los últimos días.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, encabezó el banderazo de salida de las primeras ocho cuadrillas que trabajarán en la ciudad, conformadas por 16 vehículos y más de 40 colaboradores.

Las unidades serán equipadas diariamente con 36 metros cúbicos de material cada una, suficiente reparar más de 500 desperfectos al día.

Durante las próximas horas se atenderán de manera prioritaria las laterales de las avenidas Ortiz Mena y Periférico De la Juventud, así como Francisco R. Almada, Fuentes Mares, Lombardo Toledano, Juan Pablo ll e Independencia.

También Las Industrias, José María Iglesias, 20 de Noviembre, Prolongación Tecnológico, Vallarta, entre otras.

Para llevar a cabo las labores, la SCOP dispuso de una planta de asfalto, tolvas de alimentación, quemador industrial, camiones de bacheo, fresadoras de pavimento y los insumos correspondientes.

“Estamos aquí por instrucciones de nuestra gobernadora Maru Campos, para trabajar en un programa de bacheo intenso tras las fuertes lluvias. Vamos a estar trabajando estos 10 días”, puntualizó el secretario.

Detalló que no se cerrarán avenidas en su totalidad durante estas jornadas, a fin de evitar afectaciones en la movilidad. Únicamente se limitará la circulación de manera temporal en horarios de baja afluencia.

Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad y el Municipio de Chihuahua, lo que permitirá atender de manera paralela las calles con mayor carga vehicular y las colonias de la localidad.

El funcionario llamó a los automovilistas respetar los señalamientos y a atender las indicaciones que emita el Gobierno del Estado a través de sus canales oficiales. Además, pidió su paciencia por las molestias que estos trabajos pueden ocasionar.