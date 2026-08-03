Destacará Marco Bonilla en su Informe avances en seguridad, transparencia y competitividad

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que todo se encuentra listo para la presentación de su quinto Informe de Gobierno, programado para el próximo 4 de septiembre, donde expondrá los principales resultados de su administración, con énfasis en seguridad, transparencia, calidad de vida y desarrollo económico.

Seguridad y resultados, entre los ejes del informe

Bonilla adelantó que uno de los temas centrales será el rubro de seguridad, al señalar que la capital ha obtenido indicadores positivos durante el último trimestre. Destacó que, de acuerdo con la más reciente encuesta ENSU, la Policía Municipal de Chihuahua se ubica entre las 10 corporaciones mejor evaluadas del país por la confianza que le otorga la ciudadanía.

Asimismo, afirmó que el municipio registra los mejores índices delictivos de los últimos 10 años, además de mantenerse como el municipio más transparente de México.

Competitividad y calidad de vida

El edil también resaltó que Chihuahua capital se encuentra dentro del Top 10 de los municipios más competitivos del país, ocupa el segundo lugar en calidad de vida, el séptimo lugar en contratación de industria manufacturera y forma parte del Top 5 en innovación.

“Chihuahua va avanzando gracias al esfuerzo de todas y de todos”, expresó el alcalde al referirse a los resultados que presentará durante su informe.

Confirman invitados nacionales

Respecto a los asistentes, Bonilla informó que ya confirmaron su presencia diversos actores políticos de nivel nacional, entre ellos el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, además de las excandidatas presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Josefina Vázquez Mota.

También indicó que de manera tentativa ha confirmado su asistencia el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde señaló que la invitación busca que los asistentes conozcan de primera mano “el gran esfuerzo que hemos estado haciendo en la ciudad de Chihuahua” y los avances alcanzados durante su administración.