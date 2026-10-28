Refuerza DSPM vigilancia en la capital con recorridos en convoy y apoyo de la Mamba

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizó recorridos en convoy por calles de la capital, con apoyo de la unidad Mamba, como parte de su estrategia de vigilancia y presencia policial.

Elementos municipales participaron en este despliegue con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y mantener la cercanía con la ciudadanía en distintos sectores de la ciudad.

La presencia de las unidades forma parte de las acciones de vigilancia que realiza la corporación para brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses.