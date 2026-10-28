Netanyahu promete formar un nuevo gobierno de derecha “fuerte”; continúa el conteo de votos

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, se declaró ganador de las elecciones de Israel.

Jerusalén. El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, se comprometió la madrugada de este miércoles a formar un nuevo gobierno tras unas reñidas elecciones legislativas en las que, según los sondeos a boca de urna, su partido se encuentra en un empate técnico con la oposición.

“Debemos formar un gobierno de derecha fuerte”, declaró Netanyahu ante sus entusiastas seguidores, al oponerse a cualquier “gobierno que cuente con el apoyo de los árabes israelíes”, cuyos partidos obtuvieron importantes avances.

Agregó que Israel no debería depender de los partidos árabes, a los que describió como “contrarios a nuestra existencia”. Acusó a sus oponentes políticos de socavar la autoridad de los soldados israelíes y de servir a los intereses de los enemigos de Israel, recogió Al Jazeera.

“¿Cómo se puede formar alguna coalición con ellos? Esto es vergonzoso y no debería ocurrir”, indicó.

Netanyahu afirmó además que su bloque, el Likud, obtuvo una “mayoría decisiva” , al sostener que se esperaban los resultados finales de las elecciones en uno o dos días. “Pero dos cosas estaban claras”, añadió.

“Lo que hemos visto es que el Likud es el partido más grande y nadie puede competir con nosotros”, señaló. “Lo segundo que también está claro es que el bloque de derecha tiene la mayoría. Y es una mayoría decisiva”.

También acusó a los canales de televisión israelíes de intentar disuadir a sus seguidores de votar, al proyectar mejores resultados para los partidos de la oposición.

En este contexto, el recuento de votos sigue en marcha en Israel, y las cifras del Comité Electoral Central muestran que, hasta el momento se han contabilizado 1 millón 216 mil papeletas, informó Al Jazeera.

El partido Likud de Netanyahu lideraba con el 23.36 por ciento de los votos válidos contabilizados hasta el momento, seguido por el partido Yashar de Eisenkot con el 15.74 por ciento y el partido de Naftali Bennett con el 8-53 por ciento.

Más del 77.7 por ciento de los aproximadamente 7-3 millones de votantes elegibles acudieron a las urnas en las elecciones. Como todas las encuestas, los sondeos a boca de urna están sujetos a posibles errores. Se esperan resultados preliminares en las próximas horas. Los resultados finales se darán a conocer en los próximos días, y podrían variar respecto de los sondeos.

El presidente de Israel tendrá la tarea de pedir al líder del partido con la mejor perspectiva de formar un gobierno —por lo general el que tenga más escaños— que forme una coalición. Si el partido derechista Likud, al que pertenece Netanyahu, emerge como el partido más grande, podría reclamar ese derecho.

Afp

Mientras tanto, habrá una fuerte presión sobre Eisenkot para llegar a un acuerdo con los partidos árabes, mientras que Netanyahu y sus aliados probablemente presentarán cualquier alianza de ese tipo como ilegítima e incluso traicionera.

Si ninguno puede, podrían celebrarse nuevos comicios a principios del próximo año. Israel celebró cinco elecciones entre abril de 2019 y noviembre de 2022 debido a un estancamiento similar.

Marwan Bishara, analista político sénior de Al Jazeera, puntualizó que Netanyahu intentó mostrarse optimista sobre las perspectivas de su partido durante su discurso en Jerusalén.

“Él encabeza el partido más grande de Israel, pero no lo suficiente como para formar una coalición ganadora, como venimos diciendo desde hace cuatro o cinco horas”, afirmó.

“Es evidente que también intenta proyectar una imagen de éxito que no le corresponde. Primero, porque no puede formar una coalición, y segundo, porque la idea de que sea el partido más grande de Israel oculta el hecho de que este es el peor resultado que ha obtenido el Likud desde 2009.”

Oportunidad única

Netanyahu declaró que Israel tiene una “oportunidad única” con el presidente estadunidense, Donald Trump, para eliminar la “amenaza” iraní, indicó Times of Israel.

“Israel tiene una oportunidad única, junto con nuestro socio, el presidente Trump, de eliminar para siempre la amenaza existencial que representa Irán”, ensalzó el premier.

“Hemos sido capaces de vencer a nuestros enemigos, y podremos hacerlo en el futuro”, dijo, antes de unirse a la canción que suena a todo volumen por los altavoces, para finalizar con que se siguen esperando los resultados definitivos.