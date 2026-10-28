Harry Kane: ganar el Balón de Oro es “un sueño”

Londres. El ariete inglés Harry Kane dijo este martes que ganar el Balón de Oro era “un sueño”, en medio de una cascada de tributos tras recibir el galardón al mejor futbolista del planeta.

El atacante de Inglaterra y del Bayern Munich superó en las votaciones al joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal y al atacante estrella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Fue coronado como mejor jugador masculino del año el lunes, en el teatro Palladium de Londres.

El estadio de Wembley, en el que la selección inglesa juega sus partidos como local, reaccionó en su cuenta de la red social X: “El hogar del mejor futbolista del mundo”.

El ex atacante del Tottenham, de 33 años, es el primer futbolista inglés en recibir el galardón desde Michael Owen en 2001.

Kane anotó 73 goles en 65 partidos entre Bayern e Inglaterra la temporada pasada, cifras con las que el club bávaro conquistó la Bundesliga y la Copa local, y que ayudaron a su país a alcanzar el tercer puesto en el Mundial de Norteamérica.

“Parece una locura para ser honesto, pero suena bastante bien”, dijo este martes a Sky Sports. “Qué noche más especial. Un sentimiento increíble. Sigo intentando asumirlo todo. De verdad, de verdad que parece un sueño”.

El capitán de los Three Lions habló también de lo que sintió al escuchar su nombre como ganador del galardón.

“La emoción fue alivio, alegría, felicidad. Hubo mucha espera para averiguar quién era el ganador y ese momento fue bastante estresante, así que tener ese tipo de alivio y ser capaz de compartirlo con todo el mundo en ese teatro fue algo especial”, sostuvo Kane.

El príncipe Guillermo, patrón de la Federación Inglesa de futbol (FA), también elogió al crack.

“Qué fantástico y merecido logro”, escribió en Instagram. “Un capitán brillante, un jugador extraordinario y alguien que ha brindado momentos inolvidables a aficionados de todo el mundo”.

“Una historia brillante”

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra y que en 2023 era entrenador del Bayern cuando llegó Kane, dijo que los Three Lions eran “afortunados” de tener a Kane como líder.

“Se me acaban los superlativos para describir tus actuaciones desde hace mucho tiempo, pero estoy encantado de ver que ahora has sido reconocido formalmente por el mundo del futbol”, dijo Tuchel.

“Convertirte en el primer inglés en ganar este gran honor en 25 años lo hace todavía más especial, y somos afortunados de tenerte como líder”, concluyó el seleccionador.

Para Herbert Hainer, presidente del Bayern, el premio es “un día de orgullo” para el club.

“Harry Kane puede hacerlo todo, anota goles, goles y más goles. Ahora se une a Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge (también ganadores del Balón de Oro). Eso lo dice todo sobre nuestra historia”, declaró Hainer.

El inglés Harry Redknapp, ex entrenador del Tottenham, también elogió su logro: