Refuerza Chihuahua barridos sanitarios en la Sierra Tarahumara contra la tuberculosis bovina

Con el objetivo de proteger a Chihuahua de la tuberculosis bovina, el Gobierno del Estado refuerza las acciones para su control y erradicación con barridos sanitarios gratuitos en la Sierra Tarahumara, como parte de las primeras labores de campo este año.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, en dicha región se realizan pruebas diagnósticas de tuberculosis y brucelosis, así como la colocación de aretes oficiales sin costo.

Estas acciones, en las que el Estado ha invertido cerca de 60 millones de pesos, iniciaron en 2023, ya que nunca antes se habían obtenido muestras del ganado de rodeo y sus cruzas, debido a la complejidad del terreno en que es criado.

Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería de la SDR, detalló que estas pruebas incluyen tuberculosis, brucelosis, identificación del ganado y mano de obra de médicos veterinarios.

“Lo único que hacen los productores es reunir el ganado, el resto lo cubre el programa. Este trabajo conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Pecuaria, asociaciones ganaderas y presidencias municipales, permitirá que toda la región avance en materia sanitaria”, señaló.

A la par de estos trabajos, se destinan recursos propios para realizar despoblaciones de hatos cuando es requerido, una estrategia preventiva adoptada en esta administración para evitar riesgos sanitarios y proteger la comercialización del ganado.

Las acciones abarcan municipios como Guazapares, Chínipas, Urique, Guadalupe y Calvo, Moris y Ocampo. Este año continuarán en Maguarichi y Carichí.

Chihuahua mantiene actualmente la clasificación de zona de escasa prevalencia nivel 2 y avanza hacia su incorporación a la zona A, nivel que favorece a la exportación.