Refrenda SSPE coordinación con el Ejército Mexicano en el 60 aniversario del Plan DN-III-E

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en la conmemoración del LX Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, programa de auxilio a la comunidad, implementado por primera vez en octubre de 1966 tras el desbordamiento del río Pánuco por el huracán Inés.

El acto protocolario se llevó acabo este jueves en el Pleno del Congreso del Estado, con la asistencia de la SSPE a cargo de Aaron Vidal, director de Operaciones Especiales Zona Norte, en representación del secretario Luis Aguirre, presencia que refrenda la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas para fortalecer la prevención en el estado.

Esta colaboración permite sumar capacidades operativas, recursos y esfuerzos institucionales para brindar apoyo oportuno a la ciudadanía ante situaciones de riesgo.

Durante esta fecha, la SSPE reconoce la labor del Ejército Mexicano en favor de la sociedad y reafirma la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.