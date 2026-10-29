Cumplimenta AEI orden de aprehensión en contra de mujer por robo a cuentahabiente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de la imputada Erika J.M. de 37 años de edad, por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de un cuentahabiente, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Derivado de las investigaciones, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo el mandato judicial otorgado por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos bajo la causa penal 4229/2026.

La detención de Erika J. M., ocurrió ayer 28 de octubre a las 15:40 horas, en la intersección del eje vial Juan Gabriel y Aserraderos de la colonia San Antonio.

De inmediato quedó a disposición de la autoridad que ordenó su detención, para realizar la audiencia inicial, en donde en las próximas horas el agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra por el delito en mención.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).