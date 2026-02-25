Reforma Electoral no representa el sentimiento del país, buscan dinamitar instituciones democráticas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que la reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá repercusiones en todo el país y que, con un planteamiento formal, llama la atención el hecho de que parece una decisión unilateral del partido en el poder.

Recordó que, comúnmente cuando había reformas electorales, se convocaba a todos los partidos políticos y a la sociedad para aportar su punto de vista.

“Pareciera que esta reforma lo único que incluye es una visión unilateral monolítica desde un escritorio en el centro del país y bueno, pues difícilmente, me parece, al menos lo que se presentó el día de hoy, difícilmente me parece que se puede decir que es el sentimiento de todo de todo el país, de toda la población y que represente pues a todas las regiones que integramos este gran país”.

Agregó que resulta extraño que un partido que llegó a través de las instituciones democráticas que durante 30 años se construyeron en este país, ahora lo que pretenda sea desaparecer o modificar la naturaleza de esas instituciones.