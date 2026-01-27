Recuperó Fiscalía 14 vehículos con Operativo Blindaje Carretero en la vía corta a Parral 2025-2026

• Hay una tendencia a la baja en el robo de automóviles gracias a los resultados del patrullaje

• En la ciudad de Chihuahua se recuperan al menos 85% de las unidades sustraídas

Un total de 14 automóviles fueron recuperados mediante el Operativo Blindaje Carretero en la vía corta Chihuahua a Parral, coordinado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, del 1 de diciembre de 2025, hasta el 7 de enero del año en curso.

El Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, destacó la incidencia de robo de vehículos a la baja, tanto en la ciudad de Chihuahua y en los demás municipios que abarcan su jurisdicción, además de señalar que la gran mayoría son recuperados.

“Mientras que en el año 2024 teníamos un promedio mensual de 60 automóviles robados, una parte importante son motocicletas, en el año 2025 el promedio fue de 40, muchos meses incluso por debajo de los 40”, detalló.

Expuso que, si bien no es un delito erradicado completamente, en la ciudad de Chihuahua, sí se ha reportado una baja considerable.

Marisa Yahaira Domínguez Núñez, coordinadora de la Unidad Especializada, indicó que en el Operativo Blindaje Carretero participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos en las Fiscalías Zona Centro y Zona Sur, así como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la Guardia Nacional.

Respecto a la incidencia de robo de vehículos en la ciudad de Chihuahua, destacó que se presentaron reportes por la sustracción de 33 automóviles, de los cuales se recuperaron 28 en ese mes, lo que significa un 85% de efectividad.

En cuanto al Operativo en la Vía Corta, destacó la recuperación de 14 vehículos (10 con reporte de robo) que a continuación se enumeran:

• Renault Oroch 2019, con reporte de robo en la vía corta a Parral en 2024

• Toyota Tundra 2016, con reporte de robo en 2024

• Ford Lobo Platinum 2019 color blanco

• Ford Lobo Platinum 2019 color guinda con reporte de robo en 2024

• Ford 150 2019

• Chevrolet Suburban 2002 con reporte de robo en Estados Unidos

• Toyota Tundra

• Dodge RAM 2022 con reporte de robo en 2024

• GMC Sierra 2021 con reporte de robo en 2024

• Ford F250 2017 con reporte de robo en 2025

• Ford Raptor 2018 con reporte de robo en Estados Unidos en 2025

• Dodge Attitud con placas de Durango

• Jeep Sahara con placas de Sinaloa

• Ford Raptor con reporte de robo en Estados Unidos en 2024

Domínguez Núñez informó que la presencia policial que brindó el Operativo, permitió la detención de 6 personas, y el aseguramiento de 12 armas de fuego y sus cargadores.

En ese contexto, mencionó que se recibieron dos denuncias por robo de vehículo con violencia, una de ellas en la ciudad de Parral, el 21 de diciembre de 2025, de una pick up marca Toyota, línea Tacoma, modelo 2018, de color arena.

La segunda se presentó en el municipio de Valle de Zaragoza, el 31 de diciembre, por la sustracción de una pick up marca Chevrolet, línea Cheyene, modelo 2019, de color negro.

Finalmente, resaltó que se hicieron patrullajes aéreos y terrestres, toda vez que se dispuso de 7 remolques de video vigilancia, 5 de la Policía Estatal y 2 de la Policía Municipal, desde la salida carretera en la ciudad de Chihuahua, hasta Valle de Zaragoza.