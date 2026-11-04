Recupera SSPE tres camionetas del año con reporte de robo en EE.UU.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recuperaron tres camionetas modelo 2026 que contaban con reporte de robo vigente en Estados Unidos, durante recorridos de prevención y vigilancia en la comunidad de Yepachi, municipio de Temósachic.

El aseguramiento se realizó el 3 de noviembre, luego de que los agentes localizaran los vehículos y efectuaran una inspección física, así como la verificación de sus números de serie mediante la Plataforma Centinela, que confirmó los reportes de robo.

Se trata de dos camionetas Ram 2500, una color plata y otra blanca, con reportes de robo en California, además de una Ram 1500 color azul, con reporte vigente en Texas.

Tras confirmar el estatus de las unidades, los elementos procedieron a su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Occidente, en Ciudad Cuauhtémoc.

Los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones y los procedimientos correspondientes.