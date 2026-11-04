Destaca AEI Occidente importantes aseguramientos de droga el mes de octubre

En los resultados obtenidos por la Agencia Estatal de Investigación en la zona Occidente, durante el mes de octubre, destacó los importantes aseguramientos de cocaína y mariguana, que efectuaron conjuntamente con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

De acuerdo al informe estadístico, el 07 de octubre de 2026, lograron asegurar 106. 48 kilogramos de cocaína en las calles 10ª entre Galeana y Nicolás Bravo del seccional de Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc.

La droga se hallaba en cuadros confeccionados con cinta canela ocultos en una pick up, Chevrolet, línea Cheyenne, color blanco, modelo 2022 y un tracto camión de la marca Kenworth, modelo 2026.

En ese periodo, aseguraron 123 kilogramos de mariguana en distintas intervenciones, una de ellas, fue en la brecha que conduce de Cajurichi a Huevachi, en el municipio de Ocampo, en dónde localizaron varios paquetes y costales que contenían 100 kilos de la citada droga.

Otros resultados destacables en octubre, fue el cumplimiento de 54 órdenes de aprehensión, la localización de 24 personas que contaban con reporte de ausencia y/o desaparición, así como la implementación de 151 operativos en los 20 municipios que comprenden la zona occidente de la Fiscalía General del Estado.

En igual forma se detuvo en flagrancia a 28 personas, se realizaron 03 cateos, se recuperaron 12 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 08 vehículos por distintos motivos. También aseguraron 230 gramos de la mentanfetamina conocida como cristal.

El informe concluye al señalar que fueron aseguradas cinco armas de fuego de las cuales cuatro son armas largas y una corta.