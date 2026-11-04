FFyL de la UACH impulsa la prevención del cáncer de mama con jornada gratuita de mastografías

Más de 150 mujeres se registraron para recibir atención; la unidad móvil alcanzó su máxima capacidad de servicio.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, realizó una jornada gratuita de mastografías para reafirmar su compromiso con la prevención, la salud y el humanismo como principios fundamentales de la vida universitaria.

La convocatoria registró a más de 150 mujeres, de las cuales 56 recibieron confirmación para realizarse el estudio. Al resto se les entregaron vales para recibir atención en el CAAPS Nogales, con lo que se cubrió la capacidad máxima de servicio de la unidad móvil.

Cabe resaltar que gracias a la rampa de la unidad móvil, mujeres que utilizan bastón o presentan dificultades para caminar pudieron acceder al estudio en condiciones de mayor seguridad, lo que demuestra que la atención a la salud también implica eliminar barreras físicas.

El humanismo no se limita a las aulas: se practica cuando el conocimiento, la sensibilidad y la solidaridad se traducen en acciones que mejoran la vida de las personas. Bajo esta premisa, la Facultad de Filosofía y Letras y la Secretaría de Salud promueven iniciativas que vinculan a la comunidad universitaria y a la población en general con las necesidades sociales.