Atendió FGE a 380 familias de personas desaparecidas en los foros regionales

– Destaca importancia de trabajo interinstitucional entre sociedad y Gobierno

El Modelo Integral de Procuración y Seguridad, tiene componentes muy importantes como es el eje “Regreso a Casa”, que establece la atención inmediata a personas desaparecidas, como lo instruyó la Gobernadora Maru Campos, expresó el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya.

Señaló que a partir del Encuentro Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas efectuado el 29 de agosto del año en curso, con la participaron de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, se abrió un espacio de escucha y coordinación.

Dio a conocer que lo primero que se tuvo, fue claridad sobre la atención que necesitan las familias de las personas desaparecidas, y para ello, se efectuaron seis foros regionales en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Parral y Nuevo Casas Grandes, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos alcanzados en este Encuentro Estatal.

Indicó que, en estos foros, se atendió a 380 familiares de personas desaparecidas, por parte de un grupo multidisciplinario de la FGE, que incluyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos por Razones de Género y a la Familia, así como la Fiscalía de Derechos Humanos, la Comisión Local de Búsqueda y personal de Servicios Periciales.

Destacó el trabajo y la participación que tuvieron en estos foros regionales, las organizaciones y colectivos, tales como Cedehm, Justicia para Nuestras Hijas, Paso del Norte, Red Mesa de Mujeres, Casa Esperanza, Diez de Octubre y Fe y Esperanza.

El Encargado del Despacho, refirió que se llegaron a varios acuerdos y propuestas específicas, en materia de investigación que tiene que ver con la reclasificación de las carpetas de larga y reciente data, y la no rotación del personal involucrado en este tipo de investigaciones.

También diseñar e implementar un protocolo de identificación y notificación con entrega digna, la actualización constante del listado de indicios y el fortalecimiento de los procesos.

En cuanto a la atención integral, se acordó fortalecer las vinculaciones con instituciones de salud, educación, vivienda y trabajo, así como implementar atenciones psicológicas y psicosociales en sus diversas modalidades.

Respecto a la búsqueda, también se acordó el empleo de herramientas tecnológicas y científicas, la presencia permanente y el fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda en las cinco zonas del estado, así como las acciones masivas de búsqueda con participación de familiares.

Dentro de los ejes importantes, se propuso la creación de una Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas, y la sensibilización, capacitación y especialización del personal que colabora en las citadas instituciones de la FGE.

Además, la coordinación y comunicación interinstitucional Municipio, Estado y Federación, la revisión periódica e integral de estas mesas de trabajo y la aplicación de sentencias de la Corte Interamericana.

Finalmente, el Mtro. Gilberto Loya, expresó que estos foros demostraron la gran importancia de mantener la cercanía entre instituciones de procuración de justicia y los familiares de personas desaparecidas, a fin de llevar estos acuerdos existentes a acciones operativas medibles.