Detuvo Ejército a 7 personas con armamento en El Sueco

Las Comandancias de la XI Región Militar y 5/a. Zona Militar, informan que, en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 31 de octubre del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el poblado del Sueco, Chih., realizaron la detención de siete personas y aseguraron lo siguiente:

 1 fusil Barret .50

 4 armas largas.

 577 cartuchos.

 31 cargadores.

 3 Vehículos.

 Diversos equipos tácticos.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con estos resultados durante la presente administración en materia de seguridad pública han logrado la detención de 57,786 personas, el aseguramiento de 28,638 armas de fuego, 5’166,628 cartuchos, 125,022 cargadores y 53,309 vehículos, lo que debilita a las estructuras criminales.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en el municipio de Chihuahua, Chih., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chihuahuense.