Recupera FDZC bebé de dos meses sustraído en la ciudad de Chihuahua

Su cuidadora se lo llevó a Cuauhtémoc, fue detenida en la Central de Autobuses

Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), recuperar un bebé de sexo masculino, que había sido reportado como sustraído en la ciudad de Chihuahua,

Gracias a la inmediata atención de la denuncia interpuesta a las 9:00 horas de este miércoles 22 de julio de 2026, por la madre del menor de dos meses de nacido, los agentes lograron localizarlo, en la Central de Autobuses, en punto de las 14:00 horas, en brazos de una mujer de nombre María L. J.

La madre del bebé, declaró que se lo había dejado al cuidado de su sobrina, María L. J. ya que trabaja de noche, y que, al regresar a su domicilio, no estaban, y que perdió contacto con su familiar, por lo que acudió denunciar.

Por su parte la mujer detenida, señaló que decidió viajar al municipio de Cuauhtémoc para ver a su pareja sentimental, y se llevó consigo al bebé, sin avisarle a la mamá.

María L. J. quedó en libertad bajo reservas, en tanto continúan la investigación ministerial continúa.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales, para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).