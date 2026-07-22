Del Toro mantiene el tercer lugar general del Tour de Francia tras la etapa 17

El mexicano Isaac del Toro se mantuvo en la tercera posición general del Tour de Francia, tras terminar en el sitio 52 la etapa 17 en Voiron, donde se impuso Jasper Philipsen. El ciclista de Ensenada mantuvo también el maillot blanco del mejor pedalista joven.

El belga se impuso en el sprint a un grupo de alrededor de 30 ciclistas, en esta jornada de transición para los favoritos. Perfectamente ayudado en el tramo final por su compañero Mathieu van der Poel, el velocista del Alpecin terminó cruzando la meta por delante del suizo Mauro Schmid y del neerlandés Olav Kooij para conseguir su undécima victoria en la Grande Boucle, pero la primera en esta edición.

Los primeros de la clasificación general, entre ellos el maillot amarillo Tadej Pogačar, figuraban en un segundo pelotón, distanciado en varios minutos del grupo de cabeza.

Antes de tres etapas de montaña en los Alpes, el esloveno Pogačar conserva su ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel.

El equipo Alpecin consigue su segundo triunfo de etapa en esta edición 113 de la ronda gala, después del éxito de Van der Poel en Ussel, mientras que Bélgica acumula ya seis triunfos para sus corredores en este Tour 2026, después de los tres de Tim Merlier -que abandonó después- y los dos de Evenepoel, que ganó el domingo en Plateau de Solaison y el martes en la contrarreloj de Thonon-les-Bains.

Philipsen rompe su sequía en el Tour con triunfo en Voiron

Para Philipsen es además un enorme alivio después de haber acariciado el triunfo varias veces en este Tour: su alegría era evidente y permaneció tumbado en el suelo en la meta para saborear su victoria.

Gracias a este triunfo, Philipsen se aproxima al maillot verde de la clasificación por puntos, situándose a solo siete puntos del danés Mads Pedersen, octavo en la etapa de este miércoles.

El día estuvo muy animado, con múltiples ataques que rompieron el pelotón en varios grupos y que por unos momentos llegaron a poner en apuros al mexicano Isaac del Toro, tercero de la clasificación general.

Un grupo de dieciséis hombres, entre ellos Van der Poel y el hiperactivo Quinn Simmons, dominó durante largo tiempo, hasta que fueron alcanzados por seis corredores, entre ellos Pedersen y Jasper Stuyven.

Ese último probó suerte en solitario en la parte final, antes de ser neutralizado a poco más de tres kilómetros de la meta, situada en la subida de la Commanderie.

En ese final, Van der Poel protegió a Philipsen y en la última recta el belga dio una lección de fuerza.