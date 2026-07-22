Christopher Nolan vs. las Ugg: ¿por qué el director prohibió las famosas botas en el set de ‘La Odisea’?

Christopher Nolan vetó las populares botas Ugg durante el rodaje de ‘La Odisea’ como una medida que refleja el método de trabajo del director y su apuesta por el realismo absoluto en cada producción.

Las botas Ugg, uno de los calzados más populares para los descansos entre escenas en Hollywood (y para momentos de relax en general), estuvieron prohibidas en el set de La Odisea.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F07%2F22%2Fchristopher-nolan-vs-las-ugg-por-que-el-director-prohibio-las-famosas-botas-en-el-set-de-la-odisea&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

El director Christopher Nolan confirmó recientemente que se opuso a que su elenco las usara durante la filmación de la película basada en la épica de Homero porque las considera un elemento contemporáneo que rompe con la inmersión que busca mantener en el set, incluso cuando las cámaras no están grabando.

La revelación de Nolan surgió durante una entrevista con CBS Mornings, en la que el director explicó que las Ugg funcionan como un “signo de modernidad” que puede sacar a actores y equipo técnico del universo de la historia.

Para el ganador del Oscar, la atmósfera de una producción comienza mucho antes de escuchar la orden de “acción” y, por esa misma razón, este tipo de zapatos tampoco fueron vistos durante el rodaje de Oppenheimer, según dio a conocer Page Six.

Anne Hathaway ya conocía la prohibición de Christopher Nolan contra las botas Ugg (Zelig Shaul/Ace Pictures/Shutterstock)

Christopher Nolan prohíbe las botas Ugg para preservar la inmersión de sus actores

La obsesión de Christopher Nolan por el realismo es un tema que viende de tiempo atrás. A lo largo de su carrera ha privilegiado escenarios reales, efectos prácticos y grandes formatos cinematográficos frente al uso extensivo de efectos digitales. Esa misma lógica la aplica al ambiente de trabajo.

El cineasta explicó que ver unas Ugg en un set ambientado en la antigua Grecia puede generar el mismo efecto que observar a alguien comiendo papas fritas detrás de la cámara.

Christopher Nolan prohibió el uso de las botas Ugg en el set de ‘La Odisea’ (Satish Bate/Hindustan Times/Shutterstock)

Es un recordatorio constante de que se trata de una producción y no del mundo que la película intenta construir.

Esto, sin embargo, no significa que el director odie las botas. De hecho, reconoció que son cómodas, pero sostiene que pertenecen al mundo moderno y alteran el nivel de concentración que busca entre el reparto y el equipo técnico.

Emily Blunt ya conocía la regla de Nolan vs. las botas Ugg

La prohibición de Christopher Nolan contra las botas Ugg no comenzó con La Odisea. Anne Hathaway recordó que durante el rodaje fue reprendida apenas apareció con unas Ugg entre tomas.

En cambio, Emily Blunt vivió una experiencia similar durante Oppenheimer, donde Nolan también mantuvo la misma política.

Anne Hathaway ya conocía la prohibición de Christopher Nolan contra las botas Ugg (Startraks/Shutterstock)

Emilly aseguró en una entrevista reciente que el director expresaba abiertamente su rechazo a ese tipo de botas mientras ella las utilizaba para aliviar el cansancio provocado por el vestuario de época.

La actriz terminó convirtiendo el tema en una broma y le regaló un par al cineasta al concluir la producción. Nolan admitió después que resultaron “bastante cómodas”.

¿Christopher Nolan contra la vida moderna?

La prohibición de las botas Ugg forman parte de una serie de reglas que distinguen los rodajes de Christopher Nolan.

Diversos integrantes de su equipo han señalado que el director también restringe el uso de teléfonos celulares, botellas de agua visibles durante las escenas y otros objetos modernos que puedan alterar la concentración o la estética del entorno de trabajo.

Christopher Nolan (John Phillips/Getty Images)

Matt Damon fue más allá y reveló que el director no utiliza teléfono celular ni correo electrónico de manera habitual; y que es su esposa y socia productora, Emma Thomas, quien coordina las comunicaciones con el elenco y el equipo de producción.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan: un rodaje marcado por la autenticidad

La Odisea, adaptación del poema épico atribuido a Homero, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la filmografía del director Christopher Nolan.

Matt Damon, quien se transformó por completo para el papel, interpreta a Odiseo, acompañado por un elenco integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre otros.

Matt Damon protagoniza ‘La Odisea’ de Christopher Nolan (Cortesía. )

La producción se filmó en locaciones de Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Marruecos utilizando exclusivamente cámaras IMAX, una decisión que reforzó la apuesta de Nolan por registrar paisajes y escenarios reales en lugar de recrearlos mediante pantallas verdes y efectos generados por computadora.