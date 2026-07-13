Recupera AEI en campo menonita, pick up con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, recuperaron una pick up robada de la marca Ford, línea King Ranch, color negro, modelo 2014, que localizaron en las inmediaciones del campo menonita número 11, ubicado en el seccional Álvaro Obregón (Rubio), municipio de Cuauhtémoc

Durante un recorrido conjunto con personal de Seguridad Pública Municipal, los agentes detectaron el citado vehículo y procedieron a su revisión, conociendo que el pasado jueves 09 de julio se reportó su robo.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerla a disposición del Ministerio Público que realizará el seguimiento de las investigaciones y diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.